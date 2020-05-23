В Чехии пройдет Ночь костелов

24 мая в Чехии пройдет юбилейная десятая «Ночь костелов». Об этом оповестит колокольный звон, который будет доноситься с костельных башен в 18:00. В этот день многие христианские церкви и молитвенные дома (в одной лишь Праге число таковых достигает 220) будут открыты для посещения до 23:00.

Как подчеркивают организаторы, мероприятие адресовано не только верующим, но всем, кто ищет свои духовные и культурные корни. Посетители смогут увидеть обычно скрытые от глаз уголки храмов, в том числе колокольни, органы, крипты, сады и многое другое. Во многих из них будет подготовлена специальная программа: бесплатные концерты, экскурсии, семинары и театральные представления. Чехия участвует в проекте Ночь костелов, которая проводится и в других странах Европы, с 2009 года.