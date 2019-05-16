В Чехии пройдет Международный день музеев и галерей

Тимур Кашапов
16-05-2019
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17 мая в Чехии пройдет ставший традиционным Международный день музеев и галерей. Многие столичные музеи приглашают всех желающих на День открытых дверей и готовят богатую сопроводительную программу. Среди них: выставочные центры Национальной галереи, Национальный технический музей, Музей чешского кубизма, Музей Антонина Дворжака, Музей Бедржиха Сметаны, Национальный памятник на Виткове и др.

Международный день музеев – ежегодный праздник, учрежденный Международным советом музеев в 1977 году с целью познакомить широкую общественность с искусством и подчеркнуть важность этих учреждений для современного общества. С 1978 года Международный день музеев отмечается в более чем 150 странах.

 
 
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