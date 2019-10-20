В Чехии пройдет целый ряд мероприятий и хэппенингов, посвященных 30-летию «бархатной» революции

К 30-летней годовщине «бархатной» революции в Чехии пройдут выставки, концерты, лекции, театрализованные представления, кинопоказы и хэппенинги. К мероприятиям, посвященным событиям ноября 1989 года, присоединятся мэрии чешских городов, школы, театры и музеи.

В Злине будет открыта скамейка в честь Вацлава Гавела; в Градеце Кралове именем диссидента и первого послереволюционного президента будет названа пьяцетта университетского кампуса, а горожане из картонных коробок смогут воссоздать стену, построенную студентами в знак протеста против медленного расследования парламентской комиссией разгона студенческой демонстрации.

В Праге пройдет шествие по маршруту, которым двигались манифестанты во время студенческой демонстрации 17 ноября 1989 г. В университете Оломоуца воссоздадут события забастовки тех дней. Между площадями Брно протянется цепочка людей, которая 30 лет назад помогла добиться освобождения из местной тюрьмы одного из диссидентов.