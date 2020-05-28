В Чехии произошло отключение мобильной связи оператора Vodafone

Во второй половине для 28 мая произошел сбой в работе сети чешского мобильного оператора Vodafone. Клиенты не могли пользоваться как телефоном, так интернетом и телевидением. При этом система экстренной связи на номерах 112 и 150 продолжала работать.
Спустя несколько часов работу сети удалось восстановить. О текущей ситуации Vodafone информировал пользователей через социальные сети. Руководство компании заявило, что «проанализирует причины произошедшего».
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