В Чехии произошло отключение мобильной связи оператора Vodafone

Во второй половине для 28 мая произошел сбой в работе сети чешского мобильного оператора Vodafone. Клиенты не могли пользоваться как телефоном, так интернетом и телевидением. При этом система экстренной связи на номерах 112 и 150 продолжала работать.

Спустя несколько часов работу сети удалось восстановить. О текущей ситуации Vodafone информировал пользователей через социальные сети. Руководство компании заявило, что «проанализирует причины произошедшего».