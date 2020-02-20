В Чехии продолжают снижаться цены на бензин

Стоимость топлива в Чехии продолжает снижаться. Цена на литр бензина с октановым числом 95 подешевела на очередных 12 геллеров и в настоящее время составляет 31,74 кроны/литр. Стоимость дизельного топлива (ДТ) опустилась до 31,33 кроны/литр. Данные обнародовала компания CCS.

Бензин и ДТ в стране дешевеет с середины января и находится на уровне цен прошлогодней весны. Наиболее дешево можно заправить автомобиль в Южно-Чешском крае, где средняя стоимость ДТ опустилась ниже 31 кроны. Самыми дорогими в этом плане регионами являются Высочина и столица Прага, сообщает информагентство ЧТК.