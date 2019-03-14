В Чехии продолжается строительство автомагистрали D35

Тимур Кашапов
14-03-2019
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В окрестностях Опатовице над Эльбой был дан старт строительству очередного участка автомагистрали D35. В будущем участок длиной в двенадцать с половиной километров от Опатовице до Часы позволит разгрузить крупнейшую автомагистраль страны D1, соединяющую Прагу и Остраву.

Строителям предстоит возвести несколько мостов, а также шесть развязок. Работы осуществляет консорциум компаний, куда входят Strabag, M-Road и SMP CZ. Стоимость проекта оценивается более чем в 3,4 млрд крон (более 130 млн евро).

 
 
 
 
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