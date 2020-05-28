В Чехии продолжается рассмотрение отмены налога на покупку недвижимости

27 мая Нижняя палата парламента поддержала в первом чтении законопроект об отмене в Чехии налога на покупку недвижимости. Согласно действующему законодательству, в настоящее время налогом в размере 4% от рыночной стоимости объекта облагается покупатель.

По мнению министра финансов республики Алены Шиллеровой, это должно стимулировать чешский рынок недвижимости, на котором могут негативна отразиться введенные в стране карантинные меры, а также снизит цены на жилье.

Поступления в бюджет от налога на покупку недвижимости составляют около 13 млрд крон ежегодно. Для окончательного принятия законопроект должен быть одобрен обеими палатами парламента.