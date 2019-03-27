В Чехии прекратились проверки польской говядины

Катерина Айзпурвит
27-03-2019
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С нуля часов 27 марта Чешская Республика прекратила проверки польской говядины. С этого момента получатели товара не должны представлять результаты тестов мяса на сальмонеллы, что им приходилось делать за собственный счет. Польша предоставила Чехии и Европейскому союзу гарантии того, что предприняло полный комплекс мер во избежание появления на рынке зараженного мяса. Такое заявление сделало министерство сельского хозяйства Польши.

Экстренные меры в отношении польского мяса были введены 21 февраля 2019 года после выявления сальмонелл в поставке 700 кг говядины из Мазовецкого воеводства, где происходил забой зараженного скота.

В Чехии будет по-прежнему действовать требование, согласно которому чешские импортеры мяса обязаны за сутки оповещать о поставке.

 
 
 
 
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