В Чехии предложили наложить запрет на вылет Экстралиги на два года

Чешский хоккейный союз предлагает закрыть Экстралигу на два сезона, за это время число участников высшего дивизиона бы увеличилось на два до 16 команд. В свою очередь, к 2023 году их количество вновь сократится до 14. Основная цель данной меры – обеспечение экономической стабильности профессионального хоккея. Для вступления в силу предложение союза должно быть одобрено клубами.

«Я принципиально против закрытия лиги, но нынешняя ситуация очень необычная, причем последствия кризиса абсолютно непредсказуемы. Мы хотим защитить наши ведущие клубы, которые из-за коронавируса могут лишиться средств к существованию», - заявил глава Экстралиги Йозеф Ржезничек.