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В Чехии предложили наложить запрет на вылет Экстралиги на два года

Тимур Кашапов
01-05-2020
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Чешский хоккейный союз предлагает закрыть Экстралигу на два сезона, за это время число участников высшего дивизиона бы увеличилось на два до 16 команд. В свою очередь, к 2023 году их количество вновь сократится до 14. Основная цель данной меры – обеспечение экономической стабильности профессионального хоккея. Для вступления в силу предложение союза должно быть одобрено клубами.

«Я принципиально против закрытия лиги, но нынешняя ситуация очень необычная, причем последствия кризиса абсолютно непредсказуемы. Мы хотим защитить наши ведущие клубы, которые из-за коронавируса могут лишиться средств к существованию», - заявил глава Экстралиги Йозеф Ржезничек.

 
 
 
 
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