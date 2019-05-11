В Чехии появится первое игристое вино из традиционного грузинского квеври

Как сообщает издание Právo, в винных подвалах города Микулов созревает первое в мире игристое вино, приготовленного из кверви. Эта древняя грузинская технология основана на помещении в землю керамической посуды – квеври, напоминающей амфору, где происходит ферментация.

Игристое вино (сект), созданное в Микулове, будет произведено по типу шампанских вин. Эксперименты виноделы начали проводить около трех лет назад, а первые бутылки поступят в продажу в сентябре 2019 года.