В Чехии появится четвертый оператор сотовой связи

Катерина Айзпурвит
07-04-2019
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Во второй половине 2019 года в связи с запуском высокоскоростного 5G Интернета Чехия откроет свой рынок для четвертого для оператора мобильной связи. В понедельник, 8 апреля, правительство рассмотрит проект условий проведения аукциона на создание сети 5G.

Помимо трех работающих в Чехии операторов T-Mobilе, O2 и Vodafonе, о своей заинтересованности в создании в Чехии сети 5G сообщил Nordic Telecom, работающий в диапазоне диапазоне 450 МГц. Минторга полагает, что в аукционе могут принять участие инвесторы не только из Европы, но и, например, из Южной Кореи и США.

Правительство рассчитывает, что с приходом четвертого оператора снизятся цены на сотовую связь, которые в Чехии являются одними из самых высоких в Европе.

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