В Чехии появился прогноз цветения растений для тех, кто страдает аллергией

Чешский гидрометеорологический институт открыл на своем сайте «Светофор пыльцы» – прогноз цветения растений, что может помочь тем, кто страдает аллергией. Там будет публиковаться актуальная информация о цветении отдельных видов растений, вызывающих аллергию, и прогноз степени угрозы, которую они представляют. В проекте участвует Институт здравоохранения в Усти-над-Лабе.

Объемы выделяемой растениями пыльцы зависят от погоды, прежде всего температуры воздуха, ветра, солнца и атмосферных осадков. «Светофор пыльцы» будет давать прогноз на неделю вперед по трехбалльной шкале (низкий, средний и высокий уровень опасности). Информация будет обновляться дважды в неделю, в понедельник и четверг, в течение всего сезона цветения.