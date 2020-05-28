Архив передач

В Чехии появился прогноз цветения растений для тех, кто страдает аллергией

Катерина Айзпурвит
28-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешский гидрометеорологический институт открыл на своем сайте «Светофор пыльцы» – прогноз цветения растений, что может помочь тем, кто страдает аллергией. Там будет публиковаться актуальная информация о цветении отдельных видов растений, вызывающих аллергию, и прогноз степени угрозы, которую они представляют. В проекте участвует Институт здравоохранения в Усти-над-Лабе.

Объемы выделяемой растениями пыльцы зависят от погоды, прежде всего температуры воздуха, ветра, солнца и атмосферных осадков. «Светофор пыльцы» будет давать прогноз на неделю вперед по трехбалльной шкале (низкий, средний и высокий уровень опасности). Информация будет обновляться дважды в неделю, в понедельник и четверг, в течение всего сезона цветения.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 