В Чехии появилось ново политическое движение

Недавно покинувший ряды парламентской Гражданской демократической партии депутат Вацлав Клаус младший, сын второго президента самостоятельной Чешской Республики, представил общественности созданное им политическое движение «Trikolóra» (Триколор). Как заявил лидер, его движение намерено «защищать консервативные ценности и здравый разум», что бы «вернуть страну людям, которые честно работают и платят налоги».

Новое движение «Trikolóra» является парламентским субъектом, хотя и не прошло избирательным процессом. Кроме Вацлава Клауса младшего депутатским мандатом располагает также его коллега Зузана Майеров-Заградникова. Еще неизвестно, с какими партиями и движениями новое политическое объединение намерено сотрудничать в рамках Нижней палаты.