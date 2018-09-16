В Чехии появилось еще одно место обитания волков

Катерина Айзпурвит
16-09-2018
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Врани горы в регионе Трутновско стали еще одним местом, где появилась популяция волков. Ученые доказали, что там хищники живут и размножаются в условиях дикой природы. Специалисты считают, что они мигрировали во Врани горы из Броумовского региона.

На территории, примыкающей к польской границе, между Броумовской возвышенностью и горами Крконоше, постоянно обитает около пяти волков. Ранее эти хищники не встречались здесь около 200 лет. Первое возвращение волков в эти края было зафиксировано в 2015 г., а в 2016 г. фотоловушка запечатлела детенышей. С тех пор популяция волков увеличивается.

 
 
 
 
 
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