Архив передач

В Чехии построят 25-километровый железнодорожный туннель

Тимур Кашапов
28-11-2019
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Большая часть железнодорожной линии между пражским районом Смихов и Бероуном будет проложена под землей. Длина туннеля составит 24,8 км. Как сообщили сегодня в Управлении железнодорожных путей сообщений (УЖПС), технико-экономическое обоснование проекта утвердило Министерство транспорта ЧР. Стоимость строительства оценивается в 50 млрд крон (около 2 млрд евро).

УЖПС рассмотрело три возможных маршрута для железной дороги, каждый из которых предусматривал возведение туннеля. Выбранный вариант включает в себя трассу между Прагой (Смихов) и Бероуном с ответвлением для грузовых перевозок в столичном районе Мала Хухле. Строительство планируется начать в 2028 году.

 
 
 
 
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