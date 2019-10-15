В Чехии популярны небольшие компании

Согласно результатам опроса, проведенного компанией MAKRO, чехи полюбили малый бизнес. Исследование показало, что жители страны предпочитают делать покупки не в крупных сетевых магазинах: 41% опрошенных клиентов отметили, что малые предприятия способствуют созданию собственного образа жизни. Более половины респондентов (57%) заявили, что предпочитают небольшие парикмахерские. Популярны также некрупные рестораны и кафе (48%) и цветочные магазины (46%), не относящиеся к мировым сетям. Сами предприниматели также воспринимают свой бизнес положительно: почти все (92%) сказали, что не жалеют о решении открыть собственное дело. Популярность небольших фирм обусловлена тем, что, по мнению 37% опрошенных, такие компании ведут себя ответственно по отношению к рынку и окружающей среде. Почти половина респондентов (45%) ответила, что их привлекает качество товаров и услуг малых предприятий.