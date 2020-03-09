В Чехии подтверждены 36 случаев заражения коронавирусом

В Чешской Республике уже у 36 человек тест на коронавирус дал положительный результат. В понедельник наличие вируса было подтверждено у женщины из Рожнова под Радгоштем, сообщил гетман Злинского края Иржи Чунек.

О двух других случаях сообщили в больнице На Буловце в Праге. Речь идет о мужчинах 1975 и 2008 годов рождения, пояснил министр здравоохранения Адам Войтех. Позднее он также написал о том, что коронавирус был обнаружен у женщины 1958 года рождения, которая недавно вернулась из Италии.

В свою очередь, министр иностранных дел ЧР Томаш Петршичек рассказал журналистам, что в Чехию возвращаются три человека, которые до сих пор находились на карантине в Азербайджане. «Еще 18 граждан ЧР находится на карантине на круизном лайнере в Сингапуре. Накануне на родину вернулась женщина, которая из-за распространения коронавируса находилась на Тенерифе», - заявил Петршичек.