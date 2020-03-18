В Чехии подтверждено 464 случая заражения коронавирусом

В Чешской Республике зарегистрировано 464 случая заражения коронавирусной инфекции. За последние сутки заражение было подтверждено у 81 человека. Три жителя страны вылечились. Такие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения. До настоящего времени было проведено более 7600 тестов.

Министр здравоохранения Адам Войтех в собственном аккаунте в Twitter сообщил, что в тестировании участвуют 36 лабораторий, а количество проверяемых людей растет. В течение вторника, 17 марта, были проверены анализы 1362 человек, что на 128 больше, чем днем ранее.