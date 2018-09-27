В Чехии подсчитали ущерб от урагана «Фабьен»

Тимур Кашапов
27-09-2018
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Ущерб, нанесенный энергокомпаниям Чехии ураганом «Фабьен», предположительно составил 45 млн крон (1,8 млн евро). Об этом сообщает информагентство ČTK.

По словам пресс-секретаря ČEZ Ладислава Кржижа, предварительные убытки, нанесенные крупнейшей энергетической компании страны стихией, достигают 42 млн крон (1,8 млн евро). Представитель фирмы E.ON Мартина Славикова сообщила об ущербе в размере от 2,5 до 3 млн крон (около 100 тыс. евро).

Таким образом, ураган «Фабьен» оказался менее разрушительным, чем «Герварт», обрушившийся на страны Центрально-Восточной Европы в 2017 году. Тогда на восстановление энергетической инфраструктуры Чехии было потрачено почти 100 млн крон (почти 4 млн евро).

 
 
 
 
 
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