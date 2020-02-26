В Чехии почтили память священника Й. Тоуфара, погибшего 70 лет назад от пыток в застенках гозбезопасности

В Чехии вспоминали священника Йозефа Тоуфара, который 25 февраля 1950 г. скончался после пыток в застенках госбезопасности. Траурная церемония прошла в заброшенном здании Праги («Борувкув санаторий»), где в годы сталинизма в ЧССР находились тюремные камеры, в которых держали священника. Там же состоялась премьера документального фильма о судьбе священнослужителя. В четырех костелах Праги исполнили композицию «Элегия креста Тоуфара».
Госбезопасность начала преследовать Тоуфара после события, вошедшего в историю как Чигошьское чудо. 11 декабря 1949 года во время службы полуметровое алтарное распятие необъяснимым образом пришло в движение. 47-летнего священника обвинили в обмане верующих и арестовали. Объяснения произошедшему в костеле поселка Чигошть не найдено до сих пор.
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