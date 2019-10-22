В Чехии побиты температурные рекорды столетней давности

Погода в Чехии в понедельник выдалась очень теплой. Примерно на 75% метеорологических станций, действующих в стране не менее 30 лет (таковых насчитывается 152), были установлены новые температурные рекорды для 21 октября. В шести случаях даже был преодолен температурный максимум, зафиксированный более чем сто лет назад.
В Чехии работает 11 станций, функционирующих 100 и более лет, пршеровской, например, исполнилось уже 136 лет.
Летней погоде больше всех радовались на юге Чехии, 26,4 градуса тепла показали столбики термометров в Высшем Броде и в Погоржи на Шумаве, 25,5 °C – в Вимперке, сообщил информагентству ČTK сотрудник Чешского гидрометеорологического центра (ČHMÚ) Павел Шимандл.
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