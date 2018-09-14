В Чехии побит рекорд по количеству свадеб

Антон Каймаков
14-09-2018
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В 2017 году в Чешской Республике было сыграно 52 567 свадеб. Это рекордный показатель за последнее десятилетие. Более половины молодоженов были в возрасте от 25 до 34 лет.

Мужчины в 2017 году чаще всего женились в возрасте 29 лет, а женщины в 27 лет. Средний возраст супругов, заключающих первый брак, однако, практически не изменился – 32,2 года у мужчин и 29,8 у женщин.

 
 
 
 
 
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