В Чехии побит рекорд по количеству свадеб

В 2017 году в Чешской Республике было сыграно 52 567 свадеб. Это рекордный показатель за последнее десятилетие. Более половины молодоженов были в возрасте от 25 до 34 лет.

Мужчины в 2017 году чаще всего женились в возрасте 29 лет, а женщины в 27 лет. Средний возраст супругов, заключающих первый брак, однако, практически не изменился – 32,2 года у мужчин и 29,8 у женщин.