Архив передач

В Чехии первые три человека вылечились от COVID-19

Катерина Айзпурвит
16-03-2020 oбновлено
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Чехии выздоровели первые три пациента, проходившие лечение после заражения коронавирусом. Все трое были пациентами больницы Усти-над-Лабе. Отсутствие вируса показали два теста. Состояние пациентов медики оценивают как хорошее. Болезнь протекала без осложнений.

Жители поселка Дедина оказались в числе первых в стране, у кого был выявлен коронавирус нового типа. Две женщины и один мужчина заразились во время поездки в Италию.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 