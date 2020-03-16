В Чехии первые три человека вылечились от COVID-19

В Чехии выздоровели первые три пациента, проходившие лечение после заражения коронавирусом. Все трое были пациентами больницы Усти-над-Лабе. Отсутствие вируса показали два теста. Состояние пациентов медики оценивают как хорошее. Болезнь протекала без осложнений.

Жители поселка Дедина оказались в числе первых в стране, у кого был выявлен коронавирус нового типа. Две женщины и один мужчина заразились во время поездки в Италию.