В Чехии перерабатывают почти 58% пластиковых бутылок

Число переработанных пластиковых бутылок в Чехии достигло 57,5%, сообщила рабочая группа Zálohujme, которая стремится добиться в стране введения системы выкупа PЭT-бутылок и повышения переработки пластиковых упаковок и металлических банок до 90%.

Согласно исследованию, обнародованному группой Zálohujme, возможность выкупа пластиковой тары снизила бы негативные последствия производства, переработки и утилизации PЭT-бутылок на окружающую среду на 28%. В группу Zálohujme входят представители Института циклической экономики, основанной на возобновлении ресурсов, Факультета технологии охраны окружающей среды VŠCHT и «Карловарских минеральных вод».