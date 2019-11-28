В Чехии отметят очередную годовщину событий при Аустерлице

С 29 ноября по 1 декабря в Славкове у Брно отметят 214-ю годовщину событий при Аустерлице. 2 декабря в 1805 году армия французского полководца и императора Наполеона Бонапарта разгромила превосходящие его в полтора раза по численности русско-австрийские войска императоров Франца II и Александра I. Это событие вошло в историю как «битва трех императоров», которая закончилась победой французских войск.

В замке Славков, у Могилы мира и в других местах ежегодно отмечают самое известное наполеоновское сражение. Одним из наиболее интересных пунктов программы является реконструкция сражения недалеко от села Тварожна при участии девятисот солдат в исторических мундирах. В этом году будут также воссозданы военные лагеря, состоятся концерты и предрождественская ремесленная ярмарка на площади Аустерлица и на внутреннем дворе аустерлицкого замка.