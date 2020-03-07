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В Чехии отменили 14-дневный карантин после возвращения из Италии для представителей ряда профессий

Тимур Кашапов
07-03-2020
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Министерство здравоохранения Чехи отменило обязанность назначения двухнедельного карантина после возвращения из Италии для водителей грузовиков, водителей автомобилей служб здравоохранения, перевозящих пациентов, и авиапилотов. Тем не менее, в случае наличия симптомов заболевания, представители данных профессий должны сообщить о них врачу по телефону или электронной почте.

Общее количество зараженных коронавирусом достигло в Чехии 19 человек. Минздрав страны потребовал, чтобы каждый, постоянно проживающий в Чехии, начиная с субботы, 7 марта, сообщал врачу о своем прибытии из Италии по телефону или электронной почте, после чего ему может быть назначен 14-дневный карантин. В этом случае пациенты получают право на оформление больничного.

 
 
 
 
 
 
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