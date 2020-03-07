В Чехии отменили 14-дневный карантин после возвращения из Италии для представителей ряда профессий

Министерство здравоохранения Чехи отменило обязанность назначения двухнедельного карантина после возвращения из Италии для водителей грузовиков, водителей автомобилей служб здравоохранения, перевозящих пациентов, и авиапилотов. Тем не менее, в случае наличия симптомов заболевания, представители данных профессий должны сообщить о них врачу по телефону или электронной почте.

Общее количество зараженных коронавирусом достигло в Чехии 19 человек. Минздрав страны потребовал, чтобы каждый, постоянно проживающий в Чехии, начиная с субботы, 7 марта, сообщал врачу о своем прибытии из Италии по телефону или электронной почте, после чего ему может быть назначен 14-дневный карантин. В этом случае пациенты получают право на оформление больничного.