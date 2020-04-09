В Чехии отмечают Великий четверг

Католики по всему миру сегодня отмечают Великий четверг – первый день Пасхальных торжеств (Пасхального триденствия). В этот день христиане вспоминают Тайную Вечерю и установление Иисусом Христом таинства Евхаристии – Святого Причастия. Согласно религиозной традиции, сегодня отпускаются грехи, а раскаявшиеся грешники возвращаются в лоно церкви.

Великий четверг в Чехии называется «зеленым». Название пришло из Германии в XII веке, и, скорее всего, возникло из-за того, что в этот день священники носили зеленые одежды. Целый день верующие ели только овощи зеленого цвета, например, шпинат, капусту, чтобы человек в течение всего года был здоров. В четверг в последний раз звонили колокола и умолкали до воскресенья. Говорили, что колокола улетают в Рим. Звон колоколов заменяли различными трещотками, колотушками. «Деревянный звон», который также был призван «прогнать Иуду», известен в Чехии со времен раннего средневековья.