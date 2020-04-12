12 апреля в Чехии отмечают Светлое Воскресенье Христово. Это важнейший праздник богослужебного года, установленный в честь воскресения Иисуса Христа, который несет людям весть о спасении и надежду на вечную жизнь.

В Светлое воскресенье, праздник Пасхи, в Чехии традиционно проводилось торжественное освящение пасхальных кушаний – ягненка, кулича, яиц, хлеба и вина. В Восточной Чехии хозяин приносил в жертву саду, полю и колодцу кусок освященного кулича, яйцо и вино, чтобы был хороший урожай, много овощей и здоровая питьевая вода. На реке Шумаве люди верили в то, что воспоминание о том, как на Пасху они ели освященного ягненка, поможет им найти дорогу, если они заблудятся в лесах.