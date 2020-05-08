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В Чехии отмечают 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны

Тимур Кашапов
08-05-2020
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У пражского Национального мемориала на холме Витков в День Победы, отмечаемый в Чехии 8 мая, состоится церемония, посвященная 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. В отличие от прошлых лет, в нынешнем году празднования проходят в ограниченном режиме из-за эпидемии коронавируса. Несмотря на режим ЧП, венки возложат все верховные представители государства и армии во главе с президентом Милошем Земаном.

Годовщина окончания Второй мировой войны будет отмечаться по всей стране. Например, в Брно будут возложены венки у мемориальной доски на здании Коуницовых студенческих общежитий, где во время Второй мировой войны располагалась нацистская тюрьма для участников сопротивления. В День Победы возлагают цветы у Национального мемориала Второй мировой войны в Остраве, к Памятнику жертвам мировых войн в городе Пардубице и практически во всех чешских городах и селах.

 
 
 
 
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