В Чехии отмечают 169 лет со дня рождения первого президента Чехословакии

В Чехии отмечают 169-ю годовщину со дня рождения первого чехословацкого президента Томаша Гаррига Масарика. Памятные мероприятия проходят по всей стране. Высокопоставленные представители государства возложили венок к могиле Масарика в замке Ланы.

Томаш Гарриг Масарик родился 7 марта 1850 года в Чейковицах недалеко от Годонина. Он стал профессором философии в Пражском университете и принимал активное участие в жизни чешского общества. С 1891 года он был членом парламента австрийских земель, после начала Первой мировой войны эмигрировал и активно агитировал общественное мнение стран Антанты за независимость Чехословакии. Масарика избрали президентом заочно в ноябре 1918 года, спустя 17 лет он ушел в отставку по состоянию здоровья. Томаш Гарриг Масарик умер в сентябре 1937 года в замке Ланы.