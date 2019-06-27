В Чехии отмечается День памяти жертв коммунистического режима

27 июня Чехия вспоминает всех, кто боролся с преступным коммунистическим режимом и стал его жертвами. В частности, в пражской тюрьме в районе Панкрац состоялся акт памяти, посвященный 69-й годовщине со дня казни политика Милады Гораковой. Бывшие политзаключенные, депутаты и сенаторы также собрались возле символического гроба Гораковой на Вышеграде.

Напомним, Милада Горакова, бывший депутат Национального собрания за Национально-социалистическую партию, была казнена в 1950 году по приговору суда. Политический процесс по делу врагов коммунистического режима был полностью сфабрикован StB – Комитетом государственной безопасности Чехословакии при участии советских консультантов. Всего с 1948 по 1989 гг. подверглись преследованиям по политическим мотивам более 250 тыс. жителей Чехословакии. 266 человек были казнены.