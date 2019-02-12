В Чехии открылся филиал международной организации по защите прав журналистов

Эва Туречкова
12-02-2019
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В Чехии зарегистрировалась новая организация, объединяющая журналистов – Чешский национальный комитет Международного пресс-института (CZ IPI), членами которого являются, в основном, главредакторы СМИ, комментаторы, видные журналисты.

Главная цель института – защита свободы слова и прав журналистов, а также поддержка независимых СМИ, сообщил председатель чешского филиала Михал Клима.

 
 
 
 
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