В Чехии открылся филиал международной организации по защите прав журналистов

В Чехии зарегистрировалась новая организация, объединяющая журналистов – Чешский национальный комитет Международного пресс-института (CZ IPI), членами которого являются, в основном, главредакторы СМИ, комментаторы, видные журналисты.
Главная цель института – защита свободы слова и прав журналистов, а также поддержка независимых СМИ, сообщил председатель чешского филиала Михал Клима.
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