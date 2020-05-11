В Чехии открылись школы для учащихся последних классов начальных, средних и специализированных школ

В понедельник, 11 мая, в Чехии после практически двухмесячного перерыва открылись школы для учащихся последних классов начальных, средних и специализированных школ. Согласно постановлению правительства о снятии ряда мер ЧП, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, школьники могут таким образом подготовиться к выпускным, а также к завершающим учебный год и вступительным экзаменам.
В классе и группе одновременно может заниматься не более 15 человек. Распорядок проведения занятий в школах может быть разным и зависеть от многих факторов. В некоторых школах предполагается ежедневное проведение уроков, в иных — занятия несколько раз в неделю либо дистанционное обучение.
Проведение занятий разрешено с 11 мая также в начальных художественных и музыкальных, как и в языковых школах.
В Праге также открываются некоторые детсады, безоговорочного закрытия которых правительство в марте не закрыть их с учетом рекомендаций Министерства просвещения.
Ожидается, что 25 мая начальные школы частично обновят работу и с учениками младших классов.
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