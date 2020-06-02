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В Чехии отчеканили золотую памятную медаль в честь 70-летия первого вещания «Радио Свобода» на чешском языке

Катерина Айзпурвит
02-06-2020
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30 мая была торжественно отчеканена седьмая золотая памятная медаль серии «События нашей истории». Медаль посвящена 70-летию первого вещания «Радио Свобода – Свободная Европа» на чешском языке.

Во второй половине ХХ века «Радио Свобода» играло большую роль в истории Чехословакии, оставшись в памяти нескольких поколений символом неподцензурной и объективной подачи информации, указано в сообщении для прессы.

«В этом году мы отмечаем 25-летие нашего переезда в Чешскую Республику по приглашению президента Вацлава Гавела», – отметил президент «Радио Свобода» Джейми Флай, присутствовавший на торжественной церемонии чеканки медали на монетном дворе в городе Яблонец-над-Нисой.

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