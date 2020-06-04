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В Чехии от коронавируса вылечились 6 750 человек, однако число заражений в последние дни растет

Лорета Вашкова
04-06-2020
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Число случаев заражения коронавирусом в Чехии далее растет, как свидетельствуют данные портала Министерства здравоохранения. В среду было выявлено 74 новых ковид-позитивных пациента, что является самым высоким показателем за последние 11 дней.

В целом с начала эпидемии в стране было зарегистрировано почти 9,5 тысяч пациентов, число летальных исходов в связи с Covid-19 — 324 человека. Выздоровели 6 749 пациентов. В настоящее время госпитализировано 124 человека, у 13 болезнь протекает в тяжелой форме.

Наиболее ощутимо от коронавирусной инфекции пострадало население Праги и Моравско-Силезского края, наименее — жители Южно-Чешского края и Высочины.

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