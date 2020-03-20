Архив передач

В Чехии от COVID-19 вылечился четвертый пациент

Катерина Айзпурвит
20-03-2020
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Как сообщает Минздрав Чехии, четвертый человек в стране вылечился после заражения коронавирусом. Выздоровевшим пациентом является жительница Моравско-Силезского края. Министр здравоохранения Адам Войтех выразил свою радость по этому поводу и надежду, что количество вылечившихся от COVID-19 будет только возрастать.

Первыми тремя чехами, выздоровевшими после перенесенного заболевания COVID-19, стали две женщины и один мужчина, заразившиеся во время катания на лыжах в Италии. Все они проходили лечение в больнице города Усти-над-Лабе.

 
 
 
 
 
 
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