В Чехии от COVID-19 вылечился четвертый пациент

Как сообщает Минздрав Чехии, четвертый человек в стране вылечился после заражения коронавирусом. Выздоровевшим пациентом является жительница Моравско-Силезского края. Министр здравоохранения Адам Войтех выразил свою радость по этому поводу и надежду, что количество вылечившихся от COVID-19 будет только возрастать.

Первыми тремя чехами, выздоровевшими после перенесенного заболевания COVID-19, стали две женщины и один мужчина, заразившиеся во время катания на лыжах в Италии. Все они проходили лечение в больнице города Усти-над-Лабе.