В Чехии ощущается дефицит педиатров, который будет нарастать

Как следует из исследования, проведенного чешским Объединением практических врачей, почти треть педиатров планирует до пяти лет выйти на пенсию. Именно педиатры в Чехии относятся к группе самых пожилых в стране врачей. Чешская Республика уже сейчас сталкивается с нехваткой врачей в детских отделениях и больницах, однако хуже всего обстоят дела в деревенских областях Карловарского, Либерецкого, Кралово-Градецкого краев, а также Высочины.
Появление новых кадров усугубило упразднение в ряде институтов специальности «педиатрия». Однако по словам заместителя министра здравоохранения ЧР Романа Примулы, ведомство в ближайшее время не планирует изменений в программах высших медицинских учебных заведений.
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