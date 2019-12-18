В Чехии обнаружили еще две компании, связанные с «кремлевским поваром» Евгением Пригожиным

Журналисты чешских изданий Deník N и investigace.cz при участии российской «Новой газеты» продолжили изучение зарегистрированных в Чехии компаний, связанных с миллиардером Евгением Пригожиным, которого СМИ называют «поваром Путина», финансирующим «фабрику интернет-троллей» и частную военную компанию «ЧВК Вагнера».

В сентябре 2019 г. в санкционный список США попала зарегистрированная в Чехии Linburg Industries Ltd. – филиал одноименной компании на Сейшельских островах. По данным Deník N, она стала первой фирмой, связанной с Пригожиным, имеющей адрес на территории Евросоюза. В графе «вид деятельности» указано: «Сдача в аренду недвижимости», хотя подобный бизнес компания не ведет.

Сейчас удалось обнаружить еще две чешские компании: Concorde Ventures и Wings Trade & Consulting. До недавнего времени исполнительным директором всех трех предприятий являлся гражданин Латвии Иво Жутис. Concorde Ventures связывают с «Комбинатом питания Конкорд», который в ноябре 2019 г. Пригожин продал АО «Корпорация развития». 99-процентную долю Concorde Жутис продал кипрской компании Renitavo Investment. Компании, зарегистрированные в Чехии, журналисты связывают с деятельностью Евгения Пригожина в Сирии и Африке.