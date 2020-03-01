В Чехии обнаружены первые три случая заражения коронавирусом

Как сообщает агентство ЧТК, в Чешской Республике выявлены первые три случая заражения коронавирусом нового типа. Инфекция Covid-19 обнаружена у трех пациентов, проходивших тестирование – двоих в Праге, в больнице «На Буловце», и у одного в больнице им. Масарика в городе Усти-над-Лабе.

Все они недавно вернулись в Чехию из северной Италии. "Тесты на коронавирус дали позитивный результат у трех из 13 проверенных в воскресенье человек. У всех трех пациентов протекание болезни не является тяжелым", - информировал министр здравоохранения Адам Войтех.

Министр сообщил, что "в Чехии не будут введены новые чрезвычайные меры ввиду выявления первых трех случаев нового коронавируса, заражение которым произошло за рубежом".

Двое из них являются чехами, одна из госпитализированных в Праге — американская студентка 1999 года рождения, которая учится в Милане. Гражданка США находилась в Чехии с подругой с Эквадора с симптомами вируса, однако тест не выявил у нее наличия коронавируса Covid-19.

Зараженный коронавирусом чех, 1952 года рождения, был участником конференции в итальянском Удине. Еще один чех 1976 года рождения, госпитализированный в Усти-над–Лабе, посетил Италию со своей семьей, которая сейчас также находится на карантине. Тесты данных лиц подвергнутся повторной проверке в лаборатории Берлина.