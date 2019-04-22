В Чехии обнаружена рыба, содержащая запрещенное вещество

Чешские ветеринары обнаружили, что в мышцах более чем 10 тыс. форелей, импортированных из Италии, содержался запрещенный синтетический диаминотрифенилметановый краситель малахитовый зеленый. Его содержание превышало норму не менее чем в 7 раз. В последние годы ветеринары редко сталкиваются с данным веществом, пояснил ČTK официальный представитель Государственного ветеринарного управления Петр Ворличек.

Малахитовый зеленый используется как средство от паразитов и грибков. В ЕС его использование было запрещено с 2000 года, аналогичные запреты действуют в Соединенных Штатах и Канаде. Потребление большого количества рыбы с этим веществом может оказать потенциально опасное канцерогенное действие на организм.