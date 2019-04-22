В Чехии обнаружена рыба, содержащая запрещенное вещество

Тимур Кашапов
22-04-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешские ветеринары обнаружили, что в мышцах более чем 10 тыс. форелей, импортированных из Италии, содержался запрещенный синтетический диаминотрифенилметановый краситель малахитовый зеленый. Его содержание превышало норму не менее чем в 7 раз. В последние годы ветеринары редко сталкиваются с данным веществом, пояснил ČTK официальный представитель Государственного ветеринарного управления Петр Ворличек.

Малахитовый зеленый используется как средство от паразитов и грибков. В ЕС его использование было запрещено с 2000 года, аналогичные запреты действуют в Соединенных Штатах и Канаде. Потребление большого количества рыбы с этим веществом может оказать потенциально опасное канцерогенное действие на организм.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 