Архив передач

В Чехии обнаружен меч из бронзового века

Тимур Кашапов
07-11-2019
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В Чехии в Краловоградецком крае был обнаружен бронзовый меч, относящийся к раннему бронзовому веку. Оружие украшено гравировкой вдоль остро отточенного лезвия. Об этом сообщила археолог Городского музея в Рыхнове Мартина Бекова.

Точное местонахождение находки археологи скрывают. На месте были также обнаружены стальные заклепки, которые использовались для удержания рукояти меча, и бронзовое копье. По словам Мартины Бековой, последняя подобная находка была сделана в этих местах более 130 лет назад.

 
 
 
 
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