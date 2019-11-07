В Чехии обнаружен меч из бронзового века

В Чехии в Краловоградецком крае был обнаружен бронзовый меч, относящийся к раннему бронзовому веку. Оружие украшено гравировкой вдоль остро отточенного лезвия. Об этом сообщила археолог Городского музея в Рыхнове Мартина Бекова.

Точное местонахождение находки археологи скрывают. На месте были также обнаружены стальные заклепки, которые использовались для удержания рукояти меча, и бронзовое копье. По словам Мартины Бековой, последняя подобная находка была сделана в этих местах более 130 лет назад.