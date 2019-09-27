В Чехии не хватает детских психиатров

Из 1 700 000 чешских детей, согласно собранным специалистами данным, около 150 тысяч несовершеннолетних нуждаются в помощи психиатров. Однако врачей, специализирующихся на этой группе пациентов, остро не хватает. Как подчеркивает профессор Иво Пацлт из Психиатрической клиники пражской Всеобщей факультетской больницы, например, в чешской столице работает лишь около 140 психиатров, оказывающих помощь именно детям и подросткам. Сроки ожидания приема у врача-психиатра составляют в Праге около двух месяцев, а по стране - около шести месяцев. В некоторых районах государства детских психиатров вовсе нет.