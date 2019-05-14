В Чехии не хватает 100 тысяч доноров крови

Антон Каймаков
14-05-2019
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Чешская Республика ощущает недостаток доноров крови, в настоящий момент около 100 тысяч человек. Когорта постоянных доноров, сдающих кровь на безвозмездной основе, постепенно стареет, а новых в регистрационной системе прибавляется с каждым годом все меньше. Причина, по мнению специалистов, в расширении количества коммерческих донорских центров.

Наиболее остро недостаток крови для переливания ощущается в летний период, когда растет количество травм, а доноры разъезжаются на отдых. Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Чехии необходимо около 400 тысяч постоянных доноров крови.

 
 
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