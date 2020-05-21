В Чехии нашли полный архив торговой корреспонденции одной из компаний конца XIX в.

В городе Либерец на севере Чехии обнаружен полный архив торговой корреспонденции компании, который датируется концом XIX в. Прекрасно сохранившиеся бумаги археологи нашли при осмотре чердака дома, предназначенного под снос. Документы охватывают 10 лет работы одной из местных фирм по производству модной шерстяной одежды, начиная с 1890 г.

Каждая учетная книга (Copir-buch) объемом около 1000 страниц охватывает один календарный год. Компания торговала с разными странами по всему миру и уже в те годы установила в своей конторе телефон.

Также в здании нашли различные предметы быта конца позапрошлого века, в том числе зубную щетку и пасту.