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В Чехии насчитывается около 4500 пациентов с коронавирусом

Лорета Вашкова
05-04-2020
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На утро воскресенья, 5 апреля, в Чехии от коронавируса выздоровели 78 человек, скончалис с подтвержденным диагнозом covid-19 62 пациента. Согласно данным Минздрава, в целом по стране с начала эпидемии было проведено 80304 теста на наличие болезни.

Наиболее высокий процент по заболеваемости в пересчете на душу населения, а именно 1147 человек с covid-19, зарегистрирован в Праге, что означает свыше 84 случаев заражения на 100000 человек. На долю чешской столицы таким образом приходится более четверти всех случаев коронавирусной инфекции.

 
 
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