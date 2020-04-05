В Чехии насчитывается около 4500 пациентов с коронавирусом

На утро воскресенья, 5 апреля, в Чехии от коронавируса выздоровели 78 человек, скончалис с подтвержденным диагнозом covid-19 62 пациента. Согласно данным Минздрава, в целом по стране с начала эпидемии было проведено 80304 теста на наличие болезни.

Наиболее высокий процент по заболеваемости в пересчете на душу населения, а именно 1147 человек с covid-19, зарегистрирован в Праге, что означает свыше 84 случаев заражения на 100000 человек. На долю чешской столицы таким образом приходится более четверти всех случаев коронавирусной инфекции.