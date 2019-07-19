В Чехии насчитывается 3500 ВИЧ-позитивных

За последние десять лет число людей с ВИЧ-позитивным статусом в Чешской Республике увеличилось в три раза: в 2008 г. их насчитывалось 1186, в 2018 г. – 3368, а на конец мая текущего года – 3468. Такие данные публикует Государственный институт здравоохранения.

Рост числа пациентов наблюдается в ВИЧ-центре Факультетской больницы Брно, где за два года на 20 человек увеличилось количество обратившихся за помощью, достигнув 250. Врачи призывают население не пренебрегать мерами безопасности, прежде всего при сексуальных контактах. Как сообщает пресс-секретарь больницы, в Чехии наиболее частым способом передачи инфекции является незащищенный половой контакт между мужчинами.