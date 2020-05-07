В Чехии напомнили о судьбах людей, вывезенных в лагеря ГУЛАГа

Институт по изучению тоталитарных режимов (ÚSTR) решил напомнить о судьбах людей, насильно вывезенных с территории Чехословакии в советские тюрьмы и лагеря ГУЛАГа. Институт опубликовал портреты 23 из них, сообщила в четверг пресс-секретарь ÚSTR Дарья Чаблова.

Историки, занимающиеся вопросом похищенных с территории Чехословакии людей, исходят из данных, хранящихся в украинских и чешских архивах, а также из документов, унаследованных потомками пострадавших.

На исходе Второй мировой войны вместе с бойцами Красной Армии в Чехословакию прибыли также отряды контрразведки СМЕРШ с целью задержать лиц, которые считались врагами и могли нарушить процесс советизации занятых территорий, напоминает чешское информагентство ЧТК.

На территории чешских земель это касалось, прежде всего, русских и украинцев, эмигрировавших в Чехословакию в рамках так называемой Акции помощи, а также интеллектуалов и политических деятелей из рядов подкарпатских русинов.

Во время первой волны арестов (с 11 по 31 мая) были в одной только Праге задержаны десятки, а по некоторым данным сотни людей. Исследователям удалось описать обстоятельства ареста и личную историю 104 из них.