В Чехии начнутся съемки фильма об олимпийском чемпионе Эмиле Затопеке

Тимур Кашапов
22-04-2019
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Через несколько дней в Чехии начнутся съемки художественного фильма о легендарном чешском легкоатлете Эмиле Затопеке. Завершить съемки фильма его режиссер Давид Ондржичек планирует до конца текущего года, сообщает информагентство ČTK. Предполагается, что главную роль в картине исполнит Вацлав Неужил, жену Затопека сыграет Марта Иссова.

По словам Ондржичека, одной из причин, по которой он решил снять фильм об Эмиле Затопеке, была его любовь к спорту. Кроме того, он был «впечатлен карьерой мальчика, который родился в Копршивнице в маленьком доме, где он жил с семью братьями и сестрами в двух комнатах, и выиграл четыре золотые олимпийские медали».

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