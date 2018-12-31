Уже с нового года в Чехии начнется сбор пожертвований, приуроченный к празднику Трех волхвов (Трех королей), который продлится до 14 января. Сбор ежегодно организует благотворительная организация Каритас Чешской Республики в поддержку больных, инвалидов, пенсионеров, матерей-одиночек и других представителей социально слабых слоев населения. В облачении волхвов на улицы городов и деревень выйдут более 14 тысяч групп колядующих, в целом примерно 50 тысяч волонтеров.

В прошлом году благодаря этой инициативе была собрана рекордная в истории страны сумма – 112 миллионов крон (4,3 млн евро). Составной частью мероприятия является Концерт трех королей, в 2017 году позволивший собрать на благотворительные нужды 1,8 млн крон.