В Чехии начинаются коммунальные и сенатские выборы

В пятницу, 5 октября, с 14.00 до 22.00, и субботу, 6 октября, с 8.00 до 14.00, в Чехии проходят коммунальные выборы, на которых граждане страны выберут новый состав мэрий и местных администраций. На коммунальные выборы выдвинуто 216 000 кандидатов, что составляет от 3 до 4 претендентов на место. На третьей части территории страны также пройдут выборы в Сенат, где за 27 кресел будет бороться 236 кандидатов, то есть 9 претендентов на одно место в Верхней палате парламента.

Ожидается, что результаты подсчета голосов будут известны уже в ночь на 7 октября. Окончательные итоги будут опубликованы утром того же дня. Для участия в голосовании гражданин Чешской Республики должен предъявить удостоверение личности или загранпаспорт. Голосовать могут граждане начиная с 18 лет.